10 مساجد تصدح بالصلاة على النبي في ذكرى مولده بالمنيا

حددت وزارة الأوقاف المساجد التي تصدح بالصلاة على النبي في ذكرى مولده، ومن بينها 10 مساجد داخل محافظة المنيا، حيث سيقوم الأهالي بالصلاة على النبي تزامنا مع الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف 2023.

مساجد تصدح بالصلاة على النبي

وقال الشيخ حسانين عبد الحكم وكيل وزارة الأوقاف في المنيا في تصريحات لـ«الوطن»، إن المساجد الـ10 التي خصصتها وزارة الأوقاف لتصدح بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في ذكرى مولده داخل محافظة المنيا تشمل:

سيدي أحمد الفولي ببندر المنيا والمنيا الجديدة، والجمام بالبهنسا البقيع الثاني في مركز بني مزار، ومصطفي عمر الغربي بمدينة المنيا، والصفا بمركز مغاغة، والسيدة زينب بالمنيا الجديدة، والتحرير ببندر المنيا، والحمد ببندر ملوي، والشبايلة بمركز بني مزار، وعلي المصري بمدينة المنيا شارع محمد بدوي، ومتولي عبد المقصود بمركز أبوقرقاص.

احتفالات شعبية بالمولد النبوي

وتشهد محافظة المنيا احتفالات شعبية بذكرى المولد النبوي الشريف، خاصة في القرى التي تنظم مسيرات حاشدة يردد فيها المتحفين بالمولد التكبيرات والصلاة على النبي، كما تشهد جميع مدن المحافظة مسيرات بالطبول تجوب الشوارع الرئيسية، احتفالا بالمولد النبوي الشريف وتكون في فترات المساء وتستمر حتى الساعات الأولى من الصباح.