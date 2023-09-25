تعرف على أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الاثنين

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، عن استمرار استقرار أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الاثنين داخل محلات الصاغة بدون مصنعية، وذلك بعدما تراجعت الأسعار في منتصف تعاملات اليوم بقيمة وصلت إلى 5 جنيهات بالنسبة لعيار 21 الأكثر مبيعا.

سعر جرام الذهب عيار 21

ويسجل عيار 21 الأكثر تداولا في ختام تعاملات اليوم الاثنين 2205 جينها، فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة 2520 جينها أما سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل الأن 1898 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

كما وصل سعر جرام الذهب عيار 14 داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة إلى 1474 جينها، فيما يسجل سعر جرام الذهب عيار 12 الآن 1260 جنيها، وبالنسبة لسعر جنيه الذهب الذي سجل انخفاضا ملحوظا خلال منتصف التعاملات يبلغ في الختام 17640 جنيها، أما سعر الأونصة وصل إلي 78373 جنيها.