20 ألف مستفيد من حملة «بلدي أمانة» بقرى حياة كريمة في دمياط

قالت مروة نبيل، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط، إن المجلس نفذ اليوم فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان «بلدي أمانة»، التي استهدفت عدد 20353 من السيدات والرجال والأطفال، بقرى «حياة كريمة»، وخارجها بمراكز كفر سعد وكفر البطيخ والزرقا ودمياط وفارسكور، بعدد 3000 زيارة.

المواطنة ورفع الوعي من أهداف الحملة

وتستهدف الحملة تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية، وذلك بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الادخار والإقراض الرقمي ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات.

كما أكدت على أن كان هناك مشاركة من القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

استمرار الحملة لمدة شهرين

وتم الإعلان في بيان للمجلس أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب «بلدي أمانة» بدأت في 1 أغسطس 2023، وتستمر على مدار شهرين، وسوف يتم تنفيذها بعدد من قرى محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القرى المختارة من خارج المبادرة.