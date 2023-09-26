«الأرصاد» تحذّر من انخفاض الرؤية الأفقية على القاهرة والمحافظات

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتظل مستمرة حتى العاشرة صباحا على الأقل، بسبب وجود غطاء سحابي يحجب أشعة الشمس.

انخفاض الرؤية الأفقية على القاهرة

وأوضحت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أنّ الشبورة الكثيفة عملت على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية الآن على القاهرة الكبرى وعلى عدد من المحافظات بسبب كثافة الشبورة، لذا يحب على السائقين توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة.

درجات الحرارة اليوم

وفيما يلي درجات الحرارة اليوم على أنحاء الجمهورية.

القاهرة 35 24

العاصمة الإدارية 35 24

6 أكتوبر 36 23

الاسكندرية 32 23

العلمين 31 23

بنها 35 24

مطروح 30 22

السلوم 31 19

دمنهور 34 24

سيوة 37 20

وادي النطرون 36 23

كفر الشيخ 38 27

رأس غارب 34 23

الغردقة 39 28

المنصورة 35 24

سفاجا 38 28

الزقازيق 36 25

مرسي علم38 27

شبين الكوم 35 24

شلاتين 37 27

طنطا 34 24

دمياط 32 25

أس حدربة

بورسعي 33 24

الإسماعيلية 36 23

الفيوم 35 23

بني سويف 36 23

المنيا 35 23

السويس 36 23

العريش 33 24

رفح 32 25

أسيوط 38 22

رأس سدر 36 23

سوهاج 38 23

نخل 35 16

قنا 43 25

كاترين 33 15

الأقصر 42 26

الطور 34 25

أسوان 43 27

طابا 34 25

شرم الشيخ 39 29

أبو سمبل 43 27