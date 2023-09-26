درجات الحرارة اليوم 26-9-2023 في مصر.. انخفاض الرطوبة وانتشار الشبورة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على مناطق جنوب سيناء وجنوب البلاد، ولطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون معتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم في مختلف محافظات مصر

وفيما يلي درجات الحرارة اليوم على أنحاء الجمهورية:

القاهرة 35 24

العاصمة الإدارية 35 24

6 أكتوبر 36 23

الاسكندرية 32 23

العلمين 31 23

بنها 35 24

مطروح 30 22

السلوم 31 19

دمنهور 34 24

سيوة 37 20

وادي النطرون 36 23

كفر الشيخ 38 27

رأس غارب 34 23

الغردقة 39 28

المنصورة 35 24

سفاجا 38 28

الزقازيق 36 25

مرسي علم38 27

شبين الكوم 35 24

شلاتين 37 27

طنطا 34 24

دمياط 32 25

أس حدربة

بورسعي 33 24

الإسماعيلية 36 23

الفيوم 35 23

بني سويف 36 23

المنيا 35 23

السويس 36 23

العريش 33 24

رفح 32 25

أسيوط 38 22

رأس سدر 36 23

سوهاج 38 23

نخل 35 16

قنا 43 25

كاترين 33 15

الأقصر 42 26

الطور 34 25

أسوان 43 27

طابا 34 25

شرم الشيخ 39 29

أبو سمبل 43 27

حالة الطقس اليوم في مصر

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه من المتوقع أن تنخفض نسب الرطوبة ليلًا على أغلب الأنحاء، مما يؤدي إلى الشعور بانخفاض درجات الحرارة، كما توقعت الهيئة أن تتكون شبورة مائية على بعض الطرق القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

جاءت درجات الحرارة اليوم في الأقاليم المصرية، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 الصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 32 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر: العظمى 38 والصغرى 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والصغرى 28 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 الصغرى 27 درجة مئوية.