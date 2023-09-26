«الأرصاد» تكشف سبب الشبورة الكثيفة: تستمر لمدة 24 ساعة مقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية التي تسبّبت في تكون الشبورة الكثيفة هذه الأيام، والمستمرة لمدة 24 ساعة مقبلة، ما عملت على انخفاض الرؤية الأفقية لنحو 1500 متر على الطرق السريعة والقريبة من المزروعات والمسطحات المائية والطرق الرابطة بين المحافظات.

محافظات تشهد شبورة كثيفة

وحذّرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالأرصاد الجوية، من الشبورة الكثيفة الموجودة حاليا على عدد من الطرق المؤدية من وإلى مدن القناة والقاهرة الكبرى، وتمتد إلى الطرق المؤدية للسواحل الشمالية، وتختلف كثافتها من مكان إلى آخر، وتعمل على انخفاض الرؤية الأفقية، لذا يجب القيادة بهدوء وحذر.

أسباب ظهور الشبورة

وأرجعت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد الجوية في تصريح لـ«الوطن»، أسباب ظهور الشبورة إلى استمرار سيطرة المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا، الذي لا يبعد عن سطح الأرض إلا بنحو 6 أمتار، وهو مرتفع محمل ببخار المياه على سطح البحر المتوسط، وأدى إلى عمل غطاء سحابي أعاق ظهور أشعة الشمس، وتسبب في ارتفاع درجات الحرارة على الأنحاء كافة.

وأشارت غانم، إلى أنّ ذروة تكون الشبورة المائية من الساعة الرابعة فجرا حتى التاسعة صباحا، حيث تبدأ في الانقشاع التدريجي مع ظهور أشعة الشمس، وتشهد الطرق تحسن في الرؤية الأفقية، خاصة مع تقدم ساعات النهار.