«الأرصاد» تحذّر السائقين من الشبورة الكثيفة.. وارتفاع الحرارة حتى نهاية الأسبوع

وجّهت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، نصائح لقائدي المركبات بالقيادة في هدوء خلال فترات الصباح الباكر بسبب كثافة الشبورة المائية، وفي فترات الظهيرة يجب تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، ومتابعة النشرات الجوية يوميا، خاصة أنّنا في فصل الخريف المعروف بالتقلبات الحادة والسريعة.

ارتفاع الأمواج

وأضافت «غانم»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية أسماء يوسف، أنّ نشاط الرياح يكون نسبي وغير مؤثر، وموجود في المناطق المحدودة، والملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة تماما، وارتفاع الأمواج لا يتجاوز 2 متر، ومؤهلين لكل أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه.

شبورة مائية كثيفة

ولفتت إلى أنّ البلاد تشهد استقرارا في الحرارة هذا الأسبوع، والظاهرة الجوية المؤثرة هي الشبورة المائية الكثيفة، والتي تؤثر في الرؤية الأفقية إلى حد بعيد، هذا ملاحظ في فصل الخريف، وتتلاشى فور سطوع أشعة الشمس.

وأوضحت أنّ درجات الحرارة المرتفعة مستمر حتى نهاية الأسبوع، ومع مطلع الأسبوع المقبل تبدأ تدريجيا تعود درجات الحرارة للمعدلات.