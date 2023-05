القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الدولة التشجيعية 2023

اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قائمة أسماء الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية، في اجتماع المجلس الأعلى للثقافة التاسع والستين، المُخصص للتصويت على منح جوائز الدولة، بحضور الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وأعضاء المجلس.

وخلال كلمتها قبيل اعتماد جوائز الدولة التشجيعية، قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، «نجتمع اليوم للإعلان عن أسماء الحاصلين على جوائز الدولة، والتي تجسد عمق إيمان الدولة المصرية بقيمة ومكانة مبدعيها في مجالات العلم والثقافة المتعددة، وكذلك التأكيد على أهمية تضافر جهود مثقفيها ومبدعيها لصنع مستقبل أكثر إشراقًا وتقدمًا لبلادنا».

كما قدمت وزيرة الثقافة، التهنئة للحاصلين على جوائز الدولة المصرية، ووصفتها بالجائزة العريقة، ومبعث فخر واعتزاز لمن يشرف بالحصول عليها، كما وجهت وزيرة الثقافة الشكر لكل القائمين على هذا الحدث، وخروجه بالشكل اللائق بوزارة الثقافة.

الكيلاني: جوائز الدولة تجسد إيمان الدولة المصرية بالمبدعين

ومن ثم أعلنت وزيرة الثقافة أسماء الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية والتي جاءت كالتالي:

- التشجيعية في مجال الفنون

في مجال الفنون، فاز مشروعات التأهيل وتطوير الاستخدام للمباني القائمة، كل من المهندس عمر حسن إبراهيم عبد الله، والمهندس محمد حسن السيد إبراهيم عبد الله، والمهندس محمد مسعد فهمي منصور، وذلك عن عمل -مركز إستبينا الثقافي بمدينة بورسعيد- (عمل مشترك).

وفي فرع تصوير الفيلم الوثائقي، فاز بها مالك حسام الدين محمد خميس عبد الجواد (مالك البارودي)، عن فيلمه حياة زغلول، كما فاز بفرع «الخزف التعبيري»، الدكتور محمد سمير محمد محمد الجندي، عن عمل باسم الحب، مكون من 3 أجزاء، الأول باسم «حب أبدي» ارتفاع 115سم، والثاني باسم «الحضن» 115سم، الثالث باسم «عشاق» ارتفاع 115 سم.

كما فاز بفرع «كتاب الفنان»، الدكتور جمال الدين أحمد جمال الدين الخشن، عن كتاب «فصل الجحيم»، وفي فرع «العزف على آلات الموسيقى العربية (العود أو القانون أو الناي)»، فاز بها العازف، إسلام السيد حنفي عبد الكريم (إسلام القصبجي).

فيما حجبت جائزة فرع «فيلم رسوم متحركة»، يتناول أغنية لطفل ما قبل المدرسة، وجائزة فرع «إخراج المسرح الحركي»، وجائزة فرع «الأطعمة التقليدية - (جمع وتوثيق)».

التشجعية في مجال الآداب

وفي «مجال الآداب»، فاز بفرع السرد القصصي والروائي، كل من شيرين فتحي محمد رجب، عن رواية «خيوط ليلى»، ونورا ناجي أحمد حسن صقر، عن المجموعة القصصية «مثل الأفلام الساذجة».

وفي فرع «شعر الفصحى والعامية»، فاز كل من أحمد حافظ عبد العظيم عبد العليم، عن ديوان «قلبي ثلاجة موتى»، ومحمد إبراهيم فرغلي حسن، عن ديوان «طلة من برواز لابس شريط أسود».

وبفرع «الترجمة من العربية وإليها»، فاز كل من بسنت عادل فؤاد حسني، عن الكتاب المترجم بعنوان «عميان بافيا السبعمئة»، وأمير عبد المسيح زكي حنا، عن الكتاب المترجم بعنوان «الحداثة الثورية.. العمارة وسياسات التغيير فى مصر 1936–1967».

أما في فرع الدراسات الأدبية واللغوية، فاز بها الدكتور محمد سليم محمد عبد الصمد (محمد سليم شوشة)، عن دراسة بعنوان الصورة والعلامة.. أثر التحولات الثقافية في الرواية العربية المعاصرة، ومدحت صفوت محفوظ حسن، عن دراسة بعنوان أشباح الحقيقة فى السرد القصصي المعاصر.

التشجيعية في مجال العلوم الاجتماعية

ويى مجال العلوم الاجتماعية، فاز بفرع التاريخ والآثار وحفظ التراث، كريم جمال حبشي عبد المطلب، عن كتاب «أم كلثوم وسنوات المجهود الحربي»، وبفرع الجغرافيا والبيئة والمياه والتغيرات المناخية، فاز بها، الدكتور علي يونس السيد علي، عن بحث بعنوان:Geospatial-Assiste Multi-Criterion Analysis of Solar and Wind Power Geographical Technical-Economic Potential Assessment وفي فرع الفلسفة والاجتماع والأنثروبولوجيا، فاز الدكتور حمدي عبد الحميد محمد محمد (حمدي الشريف)، عن بحث بعنوان «الرمزية السياسية.. مفهوم الرمز ووظيفته فى الفكر السياسي».

أما فرع التربية وعلم النفس، فازت بها، الدكتورة نيرة محمد إبراهيم محمد شوشة، عن بحث بعنوان: Relationship Between Perceived Workplace Envy and Job Performance in Egypt: Moderating Effect of Self-Esteem

وفاز بفرع «الإعلام والتواصل الاجتماعى وتكنولوجيا المعلومات»، سها أحمد سعيد محمد بليغ، عن كتاب نجوم ماسبيرو يتحدثون ج2 ، ج3.

وفازت بفرع علوم الإدارة، الدكتورة نرمين فتحي أحمد شحاتة، عن بحث بعنوان:Contingent Effect of Board Gender Diversity on Performance in Emerging Markets: Evidence from the Egyptian Revolution

وبفرع الكتاب والنشر والمكتبات والمتاحف، فاز بها محمد جمعة عبد الهادي موسى محمد العربي، عن كتاب فن التقديم للكتب والدراسات العلمية، وفاز بفرع الثقافة العلمية، الدكتورة ولاء حامد محمود محمد الزناري عن بحث بعنوان: multi-functional of TiO2 @ Ag core- shell nanostructune to prevent hydrogen suffide formation durunig anacrobic digestion of sewage sludge with boosting of bio - CH4 production

التشجيعية في العلوم القانونية والاقتصادية

أما في مجال العلوم القانونية والاقتصادية، وبفرع دور الدولة فى كفالة الحقوق الثقافية لمواطنيها، فاز الدكتور عبد الله محمد نور الدين عبد الله، عن كتاب «الحق فى العلم والثقافة: الاستثناءات الواردة على حق المؤلف إحدى الآليات المعززة».

وفاز بفرع ديموقراطية الثقافة والواقع المصري، فازت الدكتورة حنان كمال عبد الغني أبو سكين، عن بحث بعنوان ملامح الدعاية الانتخابية فى ضوء الضوابط القانونية لانتخابات مجلس النواب 2020، والدكتور على سيد إسماعيل محمد، عن كتاب بعنوان تجديد الخطاب الدعوي الإلكتروني وأثره فى وأد الطائفية فى مصر: مقاربات تأصيلية عصرية بجائزة التنوع والتجديد فى مواجهة الطائفية والمذهبية».

وفي فرع الثقافة صناعة العقل ورؤية المستقبل، فاز بها، الدكتور أحمد رمزي محمد عبد العال شبانة ببحث بعنوان: Artificial neural Network for Modeling the Economic performance: A new perspect، وفي فرع عائد الاستثمار في البشر على الاقتصاد القومي، فازت بها الدكتورة نهى سامي صبحي محمود عمر، عن بحث بعنوان: multidimensional deprivation in Egypt

وحجبت ثلاث جوائز بفروع «وعي الشعب المصري قوة دافعة فى المجالين الدولي والإقليمي، والمنظور الثقافي المصري لصناعة السياحة، وفي القانون الدولي وعلاقته بالتشريع الوطني».