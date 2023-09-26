مواعيد عمل مقار الشهر العقاري لتوثيق التوكيلات للانتخابات الرئاسية

يرغب عدد كبير من المواطنين في معرفة مواعيد عمل مقار الشهر العقاري، من أجل عمل التوكيلات الخاصة استعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بعدما شهدت أمس الاثنين إقبالا كبيرا من المواطنين، عقب انتهاء المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024.

ويجرى عمل التوكيلات للمواطنين بعد التنسيق مع وزارة العدل، والهيئة الوطنية للانتخابات، مع التأكيد أنه لا يجوز لأي مواطن عمل أكثر من توكيل لأكثر من مرشح، وفقا للقانون.

مواعيد عمل مقار الشهر العقاري

وفي هذا الصدد، تستعرض بوابة «الوطن» مواعيد عمل مقار الشهر العقاري، وذلك على مدار الأسبوع من السبت وحتى الخميس، حيث يبدا العمل في تمام الساعة الـ9 صباحا حتى الـ4 عصرا، فيما عدا الإجازات الرسمية للدولة.

خدمات الشهر العقاري

- عمل أنواع التوكيلات.

- إثبات المحررات داخل دفاتر الشهر العقاري.

- تصوير جميع المحررات التي يطلب شهرها.

- حفظ أصول المحررات التي جرى شهرها.

- منح جميع أنواع الشهادات العقارية.

- إعداد وتجهيز فهارس المحررات.

- منح صور من المحررات التي جرى شهرها ومن مرفقاتها.

- توثيق العقود المختلفة.

أرقام هواتف تقديم شكاوى الشهر العقاري

وخصصت وزارة العدل أرقامًا لتلقي شكاوي المواطنين من الشهر العقاري، وأيضا للرد على استفسارات المواطنين، كالتالي:

القاهرة: 01555887711

الإسكندرية: 01555887722

بقية المحافظات: 01555887733