تفاصيل الحالة المرورية اليوم.. كثافات متوسطة في رمسيس

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميتين جومانا ماهر ومنة الشرقاوي، على القناة الأولى والفضائية المصرية، الحالة المرورية اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023.

كثافات مرورية متوسطة في رمسيس

ويشهد شارع رمسيس حاليًا، كثافات مرورية متوسطة ومستمرة حتى ميدان العباسية، وفي تقاطع شارع صلاح سالم توجد كثافات مرورية، وعند كوبري الجلاء، توجد سيولة مرورية مستمرة حتى طريق العروبة.

وعند كوبري المطار وكوبري الحدائق والمتجه إلى الفنجري وأعلى كوبري المطرية قادما من الكابلات، توجد كثافات نسبية تبدأ في الاختفاء في أثناء الوصول إلى طريق المطار.

سيولة مرورية للمتجه إلى المؤسسة

ويشهد كورنيش النيل للقادم من المظلات، كثافات مرورية بسيطة ومتحركة ومستمرة حتى منطقة وسط البلد، لكن، المتجه إلى المؤسسة، سيشهد سيولة مرورية عدا بعض الكثافات عند معهد ناصر.

ويشهد شارع الهرم الرئيسي، تباطئًا في حركة سير السيارات، بسبب غلق الطريق في تقاطعه من المريوطية وفي منطقة المساحة وشارع العريش وشارع مدكور ومنطقة الطالبية.