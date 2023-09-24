تفاصيل الحالة المرورية في القاهرة الكبرى اليوم.. كثافات في رمسيس حتى العباسية

استعرضت فاطيما خليل، مذيعة برنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تفاصيل الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية، حيث أوضحت أنّ شارع رمسيس يشهد كثافات مرورية متوسطة في الوقت الحالي حتى ميدان العباسية.

كثافات مرورية نسبية

وظهرت كثافات مرورية نسبية منطقة تقاطع صلاح سالم، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى كوبري الجلاء وحتى طريق العروبة، وظهرت كثافات نسبية أعلى كوبري المطار ستنبدأ في الاختفاء عند الدخول إلى طريق المطار.

كما ظهرت كثافات نسبية عند كوبري الحدائق للقادم من الزاوية ومتجه إلى الفنجري، وكذلك الأمر أعلى كوبري المطرية للقادم من الكابلات.

وفي محافظة الجيزة، يشهد شارع فيصل كثافات مرورية، كما يشهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤ في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور.

كما ظهرت بعض الكثافات في منطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين وحتى الطالبية وكثافات للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق وحتى العشرين.

أما طريق المحور فيشهد كثافات بسيطة قبل محور ميدان لبنان، والمتجه إلى أكتوبر توجد سيولة مرورية.