الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية.. كثافات بشارع رمسيس 

استعرضت لمياء حمدين، مذيعة برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، تفاصيل الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية، إذ أوضحت أن شارع رمسيس يشهد كثافات مرورية متوسطة في الوقت الحالي حتى ميدان العباسية.

كثافات نسبية في تقاطع صلاح سالم

كما ظهرت كثافات نسبية في منطقة تقاطع صلاح سالم، وسيولة مرورية بكوبري الجلاء وحتى طريق العروبة، كما ظهرت كثافات نسبية بمنطقة كوبري المطار تبدأ في الاختفاء عند الدخول على طريق المطار، وظهرت كثافات نسبية عند كوبري الحدائق للقادم من الزاوية ومتجه إلى منطقة الفنجري وأعلى كوبري المطرية للقادم من الكلابات.

أما محافظة الجيزة، شهد شارع فيصل كثافات مرورية، كما ظهر تباطؤ في حركة سير السيارات بشارع الهرم بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية ومنطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية.

كثافات مرورية في منطقة مشعل

كما ظهرت بعض الكثافات المرورية في منطقة مشعل، ومن شارع العشرين وحتى منطقة الطالبية وكثافات للمتجه من كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل ومنطقة الطوابق وحتى العشرين.

أما طريق المحور يشهد كثافات نسبية بسيطة قبل محور ميدان لبنان، وللمتجه لمدينة السادس من أكتوبر توجد سيولة مرورية.