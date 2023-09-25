الحالة المرورية في القاهرة الكبرى اليوم.. سيولة في المؤسسة وكثافات أعلى «أكتوبر»

استعرضت لمياء حمدين، مذيعة برنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تفاصيل الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية، حيث أوضحت أنّ كوبري أكتوبر يشهد كثافات مرورية وتباطؤ في حركة السير أعلى الكوبري بسبب زيادة الأحمال أعلى الوصلة المعلقة وحتى منطقة رمسيس، وكذلك للمتجه الى مناطق وسط البلد ومدينة نصر.

كما يشهد شارع رمسيس كثافات مرورية تقل تدريجيًا حتى منطقة غمرة، أما كوبري 15 مايو والمتجه لمنطقة المهندسين فيشهد كثافات مرورية، ويشهد شارع بورسعيد ونزلة كوبري أكتوبر سيولة مرورية حتى منطقة الزاوية الحمراء، إضافة إلى كثافات نسبية في الوايلي وحتى كوبري الساحل والأميرية.

كثافات مرورية

أما في منطقة الكورنيش من المظلات وحتى منطقة وسط البلد، فيشهد كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة، أما المتجه للمؤسسة ظهرت سيولة مرورية عدا بعض الكثافات عند منظقة المظلات.

شارع الهرم

وفي محافظة الجيزة، يشهد شارع الهرم كثافات مرورية، تزيد مع ساعات الذروة الصباحية، حيث يشهد الشارع تباطؤ في حركة سير السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية.

كما ظهرت كثافات للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل، تبدأ من محطة المريوطية وحتى كوبري فيصل.