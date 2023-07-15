باريس الشرق.. 8 معلومات عن القاهرة الخديوية

تقع في قلب القاهرة، جرى إنشاؤها في فترة حكم «إسماعيل»، تبدأ من كوبري قصر النيل حتى منطقة العتبة، اهتم الخديوي بإقامة تحفة معمارية أطلق عليها «باريس الشرق»، لتضاهي السحر الأوروبي الذي أخذه وقت زيارته لفرنسا، تاركا خلفه مدينة القاهرة الخديوية، شامخة أبية.

كانت حدود القاهرة وقتها، تمتد من القلعة شرقا إلى مدافن الأزبكية والعتبة غربا، وكان تعداد العاصمة، لا يتجاوز297 ألف نسمة، ومساحتها لا تتعدى 500 فدان.

وفي زيارة الخديوى إسماعيل لباريس عام 1867، طلب من الإمبراطور الفرنسي، أن يستعين بـ«هاوسمان»، الذي خطط «باريس»، لتخطيط القاهرة الخديوية، لتصبح تحفة معمارية من أجمل مدن العالم.

ومن أبرز المعلومات عن تخطيط القاهرة الخديوية، وفق تقرير محافظة القاهرة ما يلي:

تطوير القاهرة الخديوية

- تشمل القاهرة الخديوية نحو 500 مبنى وعمارة، تم إعادة تطوير نحو 200 مبنى بالجهود الذاتية.

- عام 1872 افتتح الخديوي إسماعيل شارع محمد علي بطول 2.5 كم.

- عام 1872 افتتح الخديوي كوبرى قصر النيل، بطول 406 أمتار.

- عام 1875 افتتاح دار الأوبرا الخديوية.

- افتتح كوبري أبو العلا، وصممه «جوستاف إيفل».

- إقامة السكة الحديد وخطوط الترام لربط أحياء العتبة والعباسية وشبرا.

- تخطيط شبكة المياه والصرف الصحي والإنارة، ورصف الشوارع بالبلاط وتخطيط الحدائق.

- العمل على تطوير ميادين القاهرة الخديوية، وإعادة الوجه الحضاري لوسط القاهرة.

من معالم القاهرة الخديوية

- عمارة أروزديباك

- عمارة تيرينج

- مبنى تريستا

- قصر الزعفران

- قصر عابدين

- ميدان التحرير «الإسماعيلية» سابقا

- ميدان طلعت حرب «سليمان باشا» سابقا

- حديقة الأزبكية