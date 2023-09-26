توافد المواطنين على الشهر العقاري بالغردقة لتحرير توكيلات تأييد ترشح الرئيس

شهدت مكاتب الشهر العقاري بالغردقة، توافد أعداد كبيرة من المواطنين لعمل توكيلات لمرشحي الرئاسية، حاملين أعلام مصر وصورة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للإعلان عن تأييده في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر انطلاقها 1 ديسمبر المقبل للمصريين في الخارج، ويوم 10 ديسمبر للمصريين في الداخل.

توافد مواطنين على مكاتب التوثيق لتحرير توكيلات لتأييد الرئيس

وقال محمد عبد الله، مدير مكتب توثيق الغردقة، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مكتب شهر العقاري بالغردقة استقبل المواطنين منذ الساعة التاسعة صباحا، حيث توافد عدد كبير من المواطنين لعمل توكيلات تأييد للرئيس السيسي وذلك لليوم الثاني على التوالي، مؤكدا استعدادات المكتب لاستقبال المواطنين حتى الموعد المحدد لقفل باب التوكيلات.

كما شهدت مكاتب الشهر العقاري بمدن البحر الأحمر المختلفة، توافد المواطنين لتوثيق توكيلات الانتخابات الرئاسية 2024 لتأييد الرئيس السيسي.

موعد الانتخابات الرئاسية 2024

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، ودعوة الناخبين للاقتراع والتصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر بدايتها 1 ديسمبر المقبل للمصريين في الخارج، ويوم 10 ديسمبر للمصريين في الداخل.

كما قررت الهيئة الوطنية للانتخابات، توقيع الكشف الطبي على راغب الترشح في منصب رئيس الجمهورية، بمعرفة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، والمخول لها إعداد تقرير طبي بنتيجة الكشف الطبي البدني والذهني.