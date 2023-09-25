الأحزاب تعلن حالة التأهب للسباق الرئاسي بخطة لدعم السيسي

تعج أروقة بعض الأحزاب السياسية بحالة من النشاط بعد إعلان تأييدها لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى للانتخابات الرئاسية المقبلة، وشكل بعضها لجاناً وأخرى وضعت استراتيجية لدعم الرئيس السيسى فى السباق الرئاسى، فيما بدأت بعض الأحزاب السياسية مباشرة خطتها ومتابعة مختلف الأمانات وأقسامها بالمحافظات لدعم الرئيس، وحث المواطنين على المشاركة الفعالة فى الانتخابات والتوعية بأهميتها.

«المصريين الأحرار» ينظم حملة شعبية ودورات تدريبية للشباب فى المحافظات

وأعلن حزب المصريين الأحرار عن حملة شعبية لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ماراثون الرئاسة لفترة جديدة، واستقبل الحزب العديد من طلبات الانضمام من شخصيات عامة للتعاون مع تكوين هيكل حملة الحزب لدعم مرشحه الرئاسى.

وقال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، فى تصريحات صحفية، إنه وجه بأولوية تكثيف دورات إعداد وتجهيز شباب الحملة الانتخابية سواء من أبناء الحزب أو المنضمين للحملة حديثاً لمتابعة الانتخابات الرئاسية والتعامل تحت الضغوط، فضلاً عن تجهيز مستلزمات غرفة عمليات مركزية ونظيراتها الفرعية، كما يُتابع المركز الإعلامى للحزب ووحدة الترجمة كل ما يتعلق بالمرشح الرئاسى الرئيس عبدالفتاح السيسى، والرد على جميع الادعاءات والمزاعم التى تروج لها أبواق مأجورة.

وشدد رئيس الحزب على أن الحملة الحزبية الشعبية تقف بالمرصاد أمام التجاوزات ولن تسمح بالمساس بالأمن القومى للبلاد أو النيل من رموزها بأى صورة، كما كلف رئيس حزب المصريين الأحرار وحدة البحث ومركز الدراسات بالعمل على متابعة وتفنيد ودحض كل ادعاءات مرشحين محتملين أو جهات مدفوعة بغرض التشكيك فى مرشحنا الرئاسى أو محاولة تفتيت وحدة الشعب المصرى.

وفى سياق متصل، تعكف أمانات الشباب والمرأة والعمل الجماهيرى، مركزياً وفرعياً، على تنفيذ آليات خطاب التوعية العامة على الأرض ومن خلال المنصات المتاحة سواء اللقاءات المباشرة أو الافتراضية، بالإضافة لعقد لقاءات مكثفة فى ضوء خطوات حملة حزب المصريين الأحرار التى بدأت 3 يوليو الماضى لدعم وتأييد واعتبار الرئيس عبدالفتاح السيسى مرشح الحزب الرئاسى، وذلك بعد إجماع الحزب فى 30 يونيو، وإيماناً بجهوده ولاتساق رؤية الحزب مع مسارات جهوده على جميع الأصعدة دولياً وإقليمياً ومحلياً، ومضامين مشروعات قومية وغيرها من مسارات تتوافق تماماً مع برنامج الحزب العام الذى وضع منذ تأسيسه، مُشدداً على أن الحزب لن يدخر جهداً لدعم مرشحه الرئاسى بكل السُبل على الصعيد الداخلى والدولى من خلال مُمثلى المصريين بالخارج.

«حماة الوطن» يدشن مقرات جديدة بالمحافظات استعداداً للماراثون الانتخابى

وقال الدكتور أحمد العطيفى، أمين تنظيم حزب حماة الوطن، فى بيان له، إنّ أمانات الحزب بالمحافظات باتت لديها الجاهزية استعداداً للاستحقاق الرئاسى المقبل، لافتاً إلى أن المؤتمرات التى عقدها خلال زياراته لما يقرب من نصف محافظات الجمهورية تهدف لتقديم رسائل توعوية للمواطنين بشأن الاستحقاق الانتخابى، وتوضيح التحديات والمعوقات التى تواجه الدولة، مشيراً إلى أن الحملة مقسمة لعدة محاور، تشمل السياسى والإعلامى والجماهيرى، وتتم من خلالها الزيارات التنظيمية لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة فى الاستحقاق الرئاسى ودعم الرئيس السيسى فى فترة حرجة تمر بها المنطقة، مع تقديم رسائل إعلامية عبر منصات الحزب بمختلف المحافظات لتوضيح الحقائق، خاصة تلك الأكاذيب التى تروج لها المعارضة المعادية للدولة، بهدف دحض الماراثون الرئاسى.

وأوضح أن الحزب أعد مئات المقرات لتكون ضمن حملة الرئيس السيسى الانتخابية، استعداداً للاستحقاق الرئاسى، مؤكداً أن أمانة التنظيم نظمت زيارات للمحافظات كافة، من أجل حملة انتخابية على أعلى مستوى من الكفاءة والانتشار، فى ظل انتشار الآلاف من القواعد الحزبية للحزب بجميع المحافظات.

وأضاف مصطفى جعفر سالمان، أمين تنظيم حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، أنّ الدولة المصرية تقترب من الانتخابات الرئاسية، وبالتالى لا بد أن يعى الجميع كيفية إدارة الحملات الانتخابية، لا سيما أن الحزب كان أول حزب سياسى فى مصر يعلن رسمياً تأييده للرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكداً تكثيف الجهود التنظيمية والهيكلية للحزب، خلال تلك المرحلة، على المستوى المركزى بكل أماناته الجغرافية والنوعية لدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة، وتنسيق الجهود مع كل القوى السياسية والوطنية الداعمة لترشح الرئيس لفترة رئاسية جديدة.

وأشار «سالمان»، فى بيان له، إلى إعادة تهيئة القواعد بحزب حماة الوطن فى محافظة الجيزة تنظيمياً ليكونوا على قدر المسئولية التى تحمّلها الحزب وكان فى صدارة الأحزاب التى أعلنت دعمها للرئيس السيسى، ورفع درجة الاستعداد القصوى للانتخابات الرئاسية المقبلة بعقد اجتماعات موسعة يومياً بالمحافظة تضم أعضاء الأمانة وأمناء الوحدات الحزبية، بحضور قيادات الحزب على مستوى المحافظة والمراكز، وذلك لإعداد خطة تنظيمية مميزة حسب التكليفات المركزية استعداداً للانتخابات الرئاسية.

ولفت أمين التنظيم إلى أن الفترة المقبلة فترة مهمة فى تاريخ الحزب وتاريخ الوطن، ويسعى فيها حزب حماة الوطن لإظهار قوته وتأثيره فى الشارع السياسى المصرى، وذلك من خلال التنسيق مع جميع قطاعات الدولة ودعم قياداتها، وتوعية المواطنين بخطورة المرحلة الراهنة وضرورة المشاركة الفاعلة فى صنع المستقبل، بقيادة الفريق جلال هريدى، مؤسس الصاعقة المصرية، والنائب نافع عبدالهادى، أمين عام محافظة الجيزة، عضو مجلس النواب، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان، وتابع مصطفى جعفر سالمان أن قرار حزب حماة الوطن بدعم ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة جاء انطلاقاً من أهمية المرحلة المقبلة التى تستدعى استكمال ما بدأه من مشروعات.

«مستقبل وطن»: لدينا قاعدة جماهيرية عريضة وننتظر إعلان الرئيس ترشحه رسمياً

وأوضح النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن الحزب يدعم الرئيس السيسى، لافتاً إلى امتلاك الحزب قاعدة عريضة فى جميع محافظات الجمهورية على مستوى القرى والنجوع والمراكز، موضحاً أن كوادر الحزب جاهزة للمشاركة فى إدارة الانتخابات الرئاسية، مضيفاً، فى تصريحات صحفية، أنه عقب إعلان الرئيس السيسى الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية رسمياً سوف يتم وضع خطة متكاملة من أجل إدارة الحملة الانتخابية من خلال التعاون المشترك مع جميع الأحزاب السياسية التى تؤيد الرئيس السيسى، مشيراً إلى أن دعم الرئيس السيسى لتولى فترة رئاسية جديدة أمر ضرورى ومُلح من أجل استكمال مسيرة التنمية والإنجازات غير المسبوقة فى تاريخ مصر بجميع القطاعات والمجالات، ومن أجل الحفاظ على الدور المصرى الرائد على المستوى الإقليمى والدولى.