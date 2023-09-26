«الأرصاد»: استقرار الأحوال الجوية اليوم.. والعظمى على القاهرة 35 مئوية

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد استقرارا تاما في الأحوال الجوية اليوم، ودرجات الحرارة ستكون أعلى من المعدل الطبيعي بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات.

وأضافت «غانم» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميتين جومانا ماهر ومنة الشرقاوي، على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن العظمى على القاهرة الكبرى ستكون 35 درجة مئوية مع استمرار إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة في فترة الظهيرة فقط.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «في فترة النهار ستزداد فترات سطوع أشعة الشمس على نحو كبير، ولن تحجبها أي سحب مؤثرة، ولكن، وتكون الأجواء نهارا حارة على المناطق الشمالية مثل السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشديدة الحرارة على المناطق الجنوبية في شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، وفور غياب أشعة الشمس نبدأ نشعر بانخفاض الحرارة مباشرة، كما أن درجات الحرارى الصغرى بدأت تنخفض، والرياح تقلل من نسب الرطوبة لكنها لن تكون مثيرة للرمال والأتربة».