«القناة الأولى» تبرز افتتاح 3 مواقع غوص جديدة أمام سواحل مدينة الغردقة

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميتين جومانا ماهر ومنة الشرقاوي، على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «افتتاح 3 مواقع غوص جديدة أمام سواحل مدينة الغردقة».

سنوات من المراقبة

وذكر التقرير، أنّ محافظة البحر الأحمر افتتحت 3 مواقع جديدة للغوص أمام سواحل مدينة الغردقة حيث أُنشئت هذه المواقع بعد سنوات من المراقبة والمتابعة لحالة الشعاب المرجانية من قبل فريق هبكا ومحميات البحر الأحمر بالتعاون مع جمعية المحافظة على البيئة بالغردقة وتحت رعاية وزارة البيئة.

زيادة عدد مواقع الغوص

افتتاحات المواقع الجديدة جاءت بهدف زيادة عدد مواقع الغوص وتخفيف الضغط على المواقع القديمة والزيارات على مواقع الغوص الأخرى وخلق تجربة غوص جديدة وفريدة تحت الماء، وتشجيع السياحة المستدامة للحفاظ على الشعاب المرجانية الطبيعية في الغردقة.

ووضعت جمعية المحافظة على البيئة رؤية لإنشاء مواقع غوص اصطناعية من خلال إغراق عدد من المعدات الحربية وإنشاء 7 مواقع جديدة للغوص أمام سواحل مدينة الغردقة برعاية وزارة البيئة ومحافظة البحر الأحمر.