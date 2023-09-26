تضرر ميناء إسماعيل الأوكراني جراء هجوم روسي.. المنفذ الأساسي لتصدير الحبوب

قال أوليه كيبر، حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية، إن هجومًا جويًا شنته روسيا خلال الليل على ميناء إسماعيل الذي يُعد منفذًا أساسيًا لتصدير الحبوب الأوكرانية، أسفر عن إصابة اثنين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية، حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

وكتب حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، على تطبيق تيليجرام، أن الهجوم الذي استمر لأكثر من ساعتين ألحق أضرارًا بأحد مباني الميناء وبمنشآت تخزين وما يزيد على 30 شاحنة وسيارة.

وذكر الجيش الأوكراني أنه أسقط 26 من بين 38 طائرة مسيرة في الهجوم الذي شنته روسيا.

موسكو تكثف هجماتها الجوية على مواني أوكرانية

وكثفت موسكو هجماتها الجوية على مواني أوكرانية على نهر الدانوب لاسيما مينائي إسماعيل وريني بعد انسحابها من اتفاق للحبوب في يوليو، كان يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية.

وفي واقعة منفصلة اليوم الثلاثاء، قال أولكسندر فيلكول رئيس بلدية كريفي ريه بجنوب أوكرانيا إن هجومًا صاروخيًا روسيًا ألحق أضرارًا بمنشأة محلية في المنطقة، ولم ترد أنباء بعد عن سقوط ضحايا.

وقال رومان ستاروفويت حاكم منطقة كورسك الروسية اليوم الثلاثاء، إن هجومًا بطائرات مسيرة شنته أوكرانيا على المنطقة أدى لانقطاع الكهرباء عن نحو سبعة تجمعات سكنية، وأضاف أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق منطقة كورسك في حوالي الساعة 5:30 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش). وجاء ذلك بعد تقارير عن إسقاط عدة طائرات مسيرة فوق المنطقة الواقعة على الحدود مع أوكرانيا الاثنين.