رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

اللواء محمد زكي الألفي: حرب الاستنزاف أعادت الثقة للمقاتل المصري

كتب:

شريف سليمان
12:29 م | الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
الدكتور محمد زكي الألفي مستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

الدكتور محمد زكي الألفي مستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

قال الدكتور محمد زكي الألفي، مستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إنّ المقاتلين المصريين صاموا في حرب أكتوبر 1973 بسبب تزامنها مع شهر رمضان الكريم، رغم وجود فتوى تبيح الإفطار، مشددًا على أنه جرى التنظيم والتخطيط جيدا لحرب أكتوبر 1973 بما تماشى مع الإمكانيات الموجودة والمتاحة.

وأضاف «الألفي» في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميتين جومانا ماهر ومنة الشرقاوي، على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الفريق سعد الدين الشاذلي أصدر منشورا هاما جدا يُدرس حتى الآن وهو المنشور 41 ونظم كل شيء بداية من الجندي واحتياجاته كاملة، وكان لهذا التنظيم والتخطيط فضل كبير جدا.

عودة الثقة للمقاتل المصري

وتابع مستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية: «بدأ التدريب العملي وكانت حرب الاستنزاف جزءً من التدريب والإعداد الفعلي على حرب أكتوبر وعادت الثقة للمقاتل المصري في نفسه وهز ثقة المقاتل الاسرائيلي الذي كان يدعي أنه أقوى مقاتل».

اقرأ المزيد:

كتب النصر.. يوميات حرب أكتوبر للمؤلف عادل وديع فلسطين (فيديو)

«لا يمكن صُنع المعجزات».. ماذا قالت أمريكا قبل حرب أكتوبر بـ9 أيام؟

إمام مسجد الحسين: المرأة المصرية كانت الجندي المجهول في حرب أكتوبر

اللواء محمد زكي الألفي: كل مقاتل عبر قناة السويس في حرب أكتوبر كان جاهزا للقتال

اللواء محمد زكي الألفي: بناء حائط الصواريخ في حرب أكتوبر كان ملحمة عظيمة