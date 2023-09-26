اللواء محمد زكي الألفي: حرب الاستنزاف أعادت الثقة للمقاتل المصري

قال الدكتور محمد زكي الألفي، مستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إنّ المقاتلين المصريين صاموا في حرب أكتوبر 1973 بسبب تزامنها مع شهر رمضان الكريم، رغم وجود فتوى تبيح الإفطار، مشددًا على أنه جرى التنظيم والتخطيط جيدا لحرب أكتوبر 1973 بما تماشى مع الإمكانيات الموجودة والمتاحة.

وأضاف «الألفي» في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميتين جومانا ماهر ومنة الشرقاوي، على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الفريق سعد الدين الشاذلي أصدر منشورا هاما جدا يُدرس حتى الآن وهو المنشور 41 ونظم كل شيء بداية من الجندي واحتياجاته كاملة، وكان لهذا التنظيم والتخطيط فضل كبير جدا.

عودة الثقة للمقاتل المصري

وتابع مستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية: «بدأ التدريب العملي وكانت حرب الاستنزاف جزءً من التدريب والإعداد الفعلي على حرب أكتوبر وعادت الثقة للمقاتل المصري في نفسه وهز ثقة المقاتل الاسرائيلي الذي كان يدعي أنه أقوى مقاتل».