نائب رئيس «المؤتمر»: الهيئة الوطنية تسهم في توفير بيئة شفافة للناخبين

أعرب اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر عن ترحيبه الكبير بإعلان اليوم من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة الدعوة للانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أن الهيئة الوطنية للانتخابات تسهم في توفير بيئة مناسبة وشفافة للناخبين لممارسة حقهم الدستوري في اختيار رئيس الجمهورية.

تدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات جميع المواعيد والتفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، ودعوة الناخبين للانتخاب وفق الجدول الزمني يعكس أهمية الاستحقاق الدستوري المهم من أجل تدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودا حثيثة من أجل ترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة وقواعدها التي تقوم على احترام الدستور والقانون، فضلا عن توسيع نطاق المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأشار فرحات إلى أن التشكيل القضائي للهيئة الوطنية للانتخابات يجعلنا مطمئنين تماما إلى حياديتها ونزاهتها وأن مصر ستكون أمام عرس ديمقراطي خاصة بعد إعلان الإجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات للاستعداد لماراثون الانتخابات الرئاسية، وهو ما يؤكد حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على وضع وتحقيق كافة الضمانات اللازمة لإدارة العملية الانتخابية بشفافية، مشيرا إلى أن الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية المقبلة، يؤكد على نزاهة وشفافية الاستحقاق الدستوري المهم، بالإضافة إلى أنه يرسخ مبادئ الديمقراطية الحقيقية، داعيا المواطنين للمشاركة في الاستحقاق الدستوري المرتقب باعتبار أن العملية الانتخابية المقبلة هي حجر الزاوية في رسم مستقبل الحياة السياسية لهذا الوطن.

الإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات بمنتهى الشفافية

وأضاف أن المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، كان بمنتهى الوضوح والشفافية وترحيبها بوجود مراقبين من منظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية الرقابية يؤكد نزاهة العملية الانتخابية التي ستجرى، مشيرا إلى أن المواطنين يشعرون بالثقة في إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة إعلانها الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية ووقوفها على مسافة واحدة من الجميع، وهذه خطوة جديدة نحو بناء الديمقراطية المصرية.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن المؤتمر من أول الأحزاب التي أعلنت دعمها لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة لأنه الأقدر على قيادة المرحلة المقبلة واستكمال ما بدأه في مسيرة البناء والتنمية والعطاء والوصول إلى الجمهورية الجديدة.