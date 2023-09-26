12 مسجدا بكفر الشيخ تصدح بالصلاة على الرسول اليوم

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة كفرالشيخ استعدادها للصلاة والسلام على الرسول في ليلة مولده مساء اليوم الثلاثاء، حيث جرى تخصيص 12 مسجداً بالمحافظة من قبل وزارة الأوقاف ضمن 300 مسجد على مستوى الجمهورية، في إطار جهود الوزارة الدعوي، واحتفالًا بميلاد المصطفى.

أسماء مساجد كفر الشيخ التي تصدح بالصلاة على رسول الله

وأعلنت مديرية الأوقاف أسماء مساجد محافظة كفر الشيخ التي تصدح بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة مولده، كالتالي:

1- إبراهيم الدسوقي «البرهامي» التابع لإدارة أوقاف دسوق قبلي.

2- مسجد الفتح «الاستاد» التابع لإدارة أوقاف كفر الشيخ.

3- مسجد المرسي التابع لإدارة أوقاف بيلا.

4- المسجد الكبير بقرية العيسوية التابع لإدارة أوقاف سيدي سالم.

5- مسجد القدس التابع لإدارة أوقاف بلطيم.

6- مسجد خالد بن الوليد التابع لإدارة أوقاف البرلس.

7- مسجد سيدي فتح اللّه التابع لإدارة أوقاف بلطيم.

8- مسجد النور التابع لإدارة أوقاف بلطيم.

9- مسجد كحيلو التابع لإدارة أوقاف سيدي سالم.

10- المسجد الكبير بمدينة سيدي سالم التابع لإدارة أوقاف سيدي سالم.

11- مسجد سيدي كامل بقرية مسير التابع لإدارة أوقاف كفر الشيخ.

12- المسجد الشرقي بقرية قراجة التابع لإدارة أوقاف كفر الشيخ.

صيغة الصلاة والسلام على الرسول

وحدّدت وزارة الأوقاف صيغة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالتالي: «اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد».