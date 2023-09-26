بالأعلام.. توافد المواطنين على تحرير توكيلات مرشحي الرئاسة بالأزبكية

توافدت أعداد كبيرة من المواطنين، صباح اليوم الثلاثاء، على مقار الشهر العقاري بمحافظة القاهرة، بينها مكتب توثيق الشهر العقاري بمنطقة الأزبكية، والذي شهد توافد المواطنين لتحرير توكيلات مرشحي الانتخابات الرئاسية 2024 رافعين أعلام مصر.

طوابير طويلة من المواطنين أمام مقر الشهر العقاري

ومنذ فتح باب مكتب توثيق الشهر العقاري في منطقة الأزبكية صباح اليوم، توافدت أعداد كبيرة من المواطنين رافعين أعلام جمهورية مصر العربية، وحرصوا على المشاركة الوطنية من خلال إجراء توكيلات لمرشحي الانتخابات الرئاسية 2024.

جدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024

وأبرز مراحل الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024 حسبما تم الإعلان عنه رسمياً كالتالي:

1 - بداية من يوم 5 إلى 14 أكتوبر المقبل سيتم استقبال طلبات الترشح للرئاسة.

2 - في يوم 16 أكتوبر، سيتم إعلان قائمة المرشحين الأولية.

3 - يومي 17 و18 أكتوبر تلقي الطعون.

4 - يوم 26 أكتوبر البت في التظلمات والإخطار بها.

5 - يوم 6 نوفمبر إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين ورموزهم مع نشرها في الجريدة الرسمية.

6 - يوم 9 نوفمبر بدء الحملة الانتخابية.

7 - في أيام 1و 2 و3 ديسمبر انتخابات المصريين في الخارج.

8 - في 8 ديسمبر، بدء فترة الصمت الدعائي لانتخابات الداخل.

9 - في أيام 10 و11 و12 ديسمبر إجراء الانتخابات بالداخل.

10- في يوم 18 ديسمبر، إعلان النتيجة ونشرها في الجريدة الرسمية.