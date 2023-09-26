نصائح مهمة من سكرتير شعبة الذهب.. «لو عايز تستثمر أموالك في المعدن الأصفر»

نظرًا لأهمية متابعة أسعار الذهب اليومية، لأنه أصبح من السلع المهمة في مجال الاستثمار، وعلى الرغم من عدم استقراره، وتعرضه للكثير من العوامل الاقتصادية العالمية التي تؤثر على سعره في البورصات العالمية من يوم لآخر.

«اعرف هتستثمر بكام في الذهب»

تظل متابعة أسعار الذهب على قائمة اهتمامات شريحة كبيرة من المواطنين؛ من أجل معرفة أفضل الأوقات للاستثمار في الذهب، دون الخوف من التعرض لأي خسائر مستقبلية، وفي هذا السياق، صرح نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية سابقًا لـ«الوطن»، بأن المواطنين الراغبين في الاستثمار بشكل مستمر في الذهب، يجب من أجل تحقيق الربح، أن تكون قيمة مبلغ الاستثمار كبيرة أي لا تقل على الأقل عن 100 ألف جنيه.

وأضاف «نجيب»، أنه من أهم شروط الاستثمار في الذهب هو الحرص على متابعة سعره اليومي، خلال بداية التعاملات ونهايتها، وانتظار الوقت المناسب للشراء في حالة الانخفاض، والبيع عند الارتفاع.

وأشار إلى أنه في حالة وجود استقرار في سعره، يجب أن يتم الشراء ولكن بنسب مالية صغيرة، والبيع عند ارتفاع أسعاره.

أسعار الذهب اليوم

- سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 2205 جينهات.

- سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 2520 جينها.

- سعر جرام الذهب عيار 18يسجل 1898 جنيها.

- سعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1474 جنيها.

- سعر جرام الذهب عيار 12سجل 1260 جنيها.

- سعر جنيه الذهب سجل 17640 جنيها.