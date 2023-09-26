تواصل أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26-9-2023 في مصر ثباتها التي كانت عليه منذ ختام تعاملات أمس الاثنين داخل كافة محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة بعد أن انخفضت الأسعار أمس في منتصف التعاملات بقيمة تقدر بنحو 5 جنيهات، وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26-9-2023 في مصر والتي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً 2205 جينها.

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في بداية التعاملات 2520 جينها.

سعر جرام الذهب عيار 18

يسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء مبلغ 1898 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

فيما يسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في محلات الصاغة 1474 جنيها.

وعن سعر جرام الذهب عيار 12 فيبلغ اليوم 1260 جنيها.

وبالنسبة لسعر جنيه الذهب يسجل 17640 جنيها.

كما يبلغ سعر الأونصة 78373 جنيها.