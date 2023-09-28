مكتسبات المرأة خلال 9 سنوات.. حصلت على حقها في تولي المناصب القضائية

يعبر الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدى الـ9 سنوات التي تولى خلالها الحكم عن تقديره الكبير لقضاء مصر وقضاتها، ويحرص دائما على «قيمة العدالة» بوصفها إحدى ركائز الحكم الرشيد في الدولة، لذا عمل على منح المرأة حقها الدستوري في شغل المناصب القضائية.

منح المرأة حقها الدستوري في شغل المناصب القضائية

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتمكين المرأة من الحصول على حقها الدستوري في شغل المناصب القضائية داخل مجلس الدولة وكذا في النيابة العامة، من بداية السلم الوظيفي في الجهتين القضائيتين العريقتين ليعزز من حضور المرأة ومكانتها التي تستحقها، ويضفي حالة من الارتياح والاطمئنان في المجتمع المصري وداخل الجهات والهيئات القضائية التي رحبت بهذا التوجيه الرئاسي خلال اجتماع المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.

الاستعانة بالكوادر القضائية النسائية

وكان تمثيل المرأة في القضاء قبل التوجيه الرئاسي يقوم على الاستعانة بالكوادر القضائية النسائية مقتصرًا على هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، دون مجلس الدولة والنيابة العامة، ليوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفعيل الاستحقاق الدستوري بصورة تشمل جميع الجهات القضائية، فبدأ الاستعانة بالمستشارات من الهيئتين في مجلس الدولة والنيابة العامة بطريق النقل وعقب إجراء المقابلات الشخصية، أعقبتها المرحلة الثانية من التوجيه الرئاسي بأن يتم السماح للخريجات بالتقدم للوظائف القضائية بمجلس الدولة والنيابة العامة بداية من السلم الوظيفي.