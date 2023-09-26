استقبلت مدارس الدقهلية اليوم، تلاميذ الصف الابتدائي، ورياض الأطفال، في يوم تعريفي بحيث يتعرف كل تلميذ على مقعده داخل الفصل، وكذلك على زملائه ومعلميه، واستمر تواجدهم بكل مدرسة لمدة ساعتين، واستقبلتهم المدارس بالبالونات والحلوى، في يوم وصفه مديرية التربية والتعليم بـ«يوم تحفيزي»، وسط حالة من البهجة في كل مدرسة والتي تبلغ عددها 1394 مدرسة.

«يوم تحفيزي» لتلاميذ الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال بالدقهلية

ويستمر استقبال المدارس غدا الأربعاء لتلاميذ الصف الأول الإعدادي والثانوي العام والثانوي الفني وذلك في يوم تعريفي لمدرستهم في المرحلة الجديدة، وأيضا معرفة كل طالب للفصل الذي سيدرس به وأيضا التعرف على معلميه، فى ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ومن جانبه قال ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إن اليوم الثلاثاء كان يوم تعريفي واحتفالي تم فيه استقبال أبنائنا الطلاب بالورود والبالونات لرسم الابتسامة والفرحة على وجوههم، وتحفيزهم وتشجيعهم للانتظام والتحصيل الدراسي، وتحقيق أعلى الدرجات العلمية.

وأكد شعبان، في بيان صحفي، على تجهيز المدارس لتكون فى أبهى صورها بشكل جمالي وحضاري راقي لاستقبال الطلاب فى المراحل التعليمية المختلفة.

تنظيم رحلات للمشروعات القومية

ووجه وكيل الوزارة إلى ضرورة تنظيم رحلات وزيارات لطلاب المدارس لزيارة المشروعات القومية الكبرى للتعرف عن قرب على حجم الإنجازات التى تشهدها هذه المشروعات فى الجمهورية مع تعريفهم أيضاً بالشخصيات والرموز الوطنية ليكونوا دائماً على دراية ووعى ويقتدوا بهذه النماذج المشرفة.