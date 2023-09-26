عناوين مكاتب الشهر العقاري بسوهاج لعمل توكيلات للرئيس السيسي للترشح في الانتخابات

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أماكن مكاتب الشهر العقاري بمحافظة سوهاج، التي جرى تخصيصها لعمل توكيلات للمواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، التي تُعد شرطا أساسيا وضعته الهيئة لصلاحية المُرشح لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية.

وتضم مكاتب الشهر العقاري المخصصة بسوهاج 6 مكاتب تغطي أرجاء المحافظة، لمساعدة المواطنين للوصول إليها.

عناوين مكاتب الشهر العقاري بسوهاج

تنشر «الوطن» أماكن مكاتب الشهر العقاري بمحافظة سوهاج وفقا لبيان الهيئة كالتالي،

_مكتب شهر عقاري المراغة بمجمع محاكم المراغة.

_مكتب شهر عقاري دارس السلام ببرج السلام بشارع السلام.

_مكتب شهر عقاري العسيرات بشارع المحطة أمام صهريج المياه.

_مكتب شهر عقاري بندر سوهاج عمارات الألف مسكن عمارة رقم 1 أعلى صيدلية إسلام فتحي.

_مكتب شهر عقاري أم دومة بمجمع الخدمات الحكومية بأم دومة بمركز طما.

_مكتب شهر عقاري سوهاج شارع سعد زغلول بجوار بنك الإسكندرية بقسم ثان سوهاج.

إقبال على مكاتب الشهر العقاري بسوهاج

وشهدت مكاتب الشهر العقاري المخصصة لإصدار التوكيلات بمحافظة سوهاج إقبالا من المواطنين على المكاتب منذ الساعات الأولى من العمل، مع توفير أماكن انتظار للمواطنين تسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.