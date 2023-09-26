وزير الثقافة الأسبق: بناء الإنسان قضية وطن بأكمله

كشف الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، تفاصيل توجيهات الرئيس السيسي خلال كلمته في جلسة بناء الإنسان، ضمن فعاليات يوم تميز الجامعات المصرية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تستحق وتستطيع، ولديها الإمكانيات والإرادة.

الرئيس مهتم بتنمية قدرات الطالب

أوضح أن تكليفات الرئيس السيسي لوزير الشباب بشأن مضاعفة مكافآت الأبطال الرياضيين، من شأنها أن تعمل على تنمية القدرات الفردية وتعد بمثابة حافز للأبطال، مشددا على أن الرئيس مهتم بتنمية قدرات الطالب وربطه بسوق العمل، ويجب إعداد الطلاب لكل احتمالات المستقبل، لأن بينهم الوزير ورئيس الوزراء ورئيس جمهورية في المستقبل.

التعليم قرار وقضية أمة

أردف أن التعليم قرار وقضية أمة، وبالتالي فإن بناء الإنسان قضية وطن بأكمله، وهو تم لمسه اليوم خلال زيارة الرئيس السيسي إلى جامعة القناة.

واختتم النمنم أن مصر دولة كبيرة، ويجب أن يكون بها نظام تعليم يواكب التطورات الدولية، وأن تكون هناك أكثر من جامعة مصر في قائمة أفضل جامعات العالم.