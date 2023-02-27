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جيهان الشماشرجي تبدأ تصوير مشاهدها في «مذكرات زوج»

كتب:

أحمد عبد الرحمن
03:31 م | الإثنين 27 فبراير 2023
جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بدأت جيهان الشماشرجي تصوير مشاهدها في مسلسل «مذكرات زوج» الذي من المقرر بداية عرضه رمضان 2023.

تفاصيل مسلسل «مذكرات زوج»

ويتكون مسلسل «مذكرات زوج» من 15 حلقة، وهو مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك ويخرجه تامر نادي وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، ويناقش خلال العمل واقع الحياة الزوجية والخلافات التي تنشأ بين الأزواج بشكل لايت دراما غير معتاد عن طريق 3 أجيال مختلفة.

«مذكرات زوج» من بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، جيهان الشماشرجي، جالا هشام، سما إبراهيم، نهى عابدين، عمر الشناوي، وغيرهم من الفنانين.

عرض مسلسل مذكرات زوج على قناة cbc

وكان عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلن القناة العارضة لمسلسل «مذكرات زوج»، حيث نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بوستر مسلسل «مذكرات زوج» مدون بها أنه سيتم عرضه على شاشة قناة «cbc»، وعلق عليه: «مذكرات زوج رمضان 2023 شهر الفرحة».

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