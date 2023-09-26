أماكن صرف معاشات شهر أكتوبر 2023.. يمكنك الحصول على أموالك بـ5 طرق

من المقرر أن تُصرف المعاشات والمرتبات بالزيادة الجديدة اعتبارًا من شهر أكتوبر المقبل، لذا يتساءل الكثير من المواطنين عن أماكن صرف معاشات شهر أكتوبر 2023.

وتوضح لكم «الوطن» عبر السطور التالية، أماكن صرف معاشات شهر أكتوبر 2023، بالإضافة إلى موعد صرف المعاشات، وطريقتها، وفقًا لما حددته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

أماكن صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

يُمكن للمواطنين المستفيدين من المعاشات الحصول على المعاش الخاص بهم، عن طريق مجموعة متنوعة من المنافذ التي تُحددها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وهي كالتالي:

- يمكن صرف معاشات شهر أكتوبر من منافذ البريد المصري.

- من خلال المحافظ الإلكترونية الخاصة بصاحب المعاش.

- تأتي فروع البنوك التجارية، ضمن قائمة أماكن صرف معاشات شهر أكتوبر 2023.

- يمكن صرف المعاشات للشهر المقبل من خلال ماكينات الصراف الآلي للبنوك «ATM» كذلك.

- ويمكن صرفها من منافذ فوري.

طريقة الاستعلام عن زيادة المعاشات

توفر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي طريقة الاستعلام زيادات المعاش، وذلك من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني ثم اتباع الخطوات التالية:

- اضغط على «تسجيل الدخول» في حالة كنت تمتلك حسابًا بالفعل.

- أو انقر على «إنشاء حساب جديد» في حالة لم تكن تمتلك حسابًا.

- اضغط على خانة «صاحب معاش».

- اختيار «استعراض تطور زيادات المعاش».

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

من المقرر أن تصرف معاشات شهر أكتوبر 2023، وفقًا للتالي:

- تُصرف المعاشات للفئة الأولى بداية من 1000 جنيه: يومي الأحد والاثنين 1 و2 من شهر أكتوبر.

- تُصرف معاشات الفئة الثانية بدية من 2000 جنيه: يومي الثلاثاء والأربعاء 3 و4 من الشهر المقبل.

- تُصرف معاشات شهر أكتوبر 2023 بالنسبة للفئة الثالثة من 3000 جنيه: يومي 5 و6 من الشهر المقبل.