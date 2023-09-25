«تعظيم سلام للمتفوقين».. الدولة تكرم أوائل الجامعات في احتفالية كبرى بالإسماعيلية غدا

تولى الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، اهتماماً بالشباب، باعتبارهم عصب الأمة، ووقود المستقبل، وإحدى دعائم «الجمهورية الجديدة»، إذ تعمل الدولة على تنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم بشتى الطرق، لإعدادهم لقيادة الدولة فى كل المجالات.

وخلال السنوات العشر الماضية، عملت الدولة بكل قوة على تمكين الشباب سياسياً، من خلال البرامج التدريبية على القيادة من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب، فضلاً عن إفساح المجال أمامهم داخل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ما أدى إلى تولى الشباب المناصب القيادية فى الجهاز التنفيذى للدولة، إلى جانب إشراكهم فى الحياة النيابية.

كما أدار عدد من الشباب المبادرات المجتمعية التى أطلقتها الدولة من خلال العمل التطوعى، سواء من خلال مبادرة «حياة كريمة»، أو أنشطة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

وتم إفساح المجال أمام الأجيال الجديدة للاستماع لآرائهم وأطروحاتهم فى السياسات العامة للدولة من خلال منتديات ومؤتمرات الشباب، أو من خلال الحوار الوطنى الذى يجرى برعاية الرئيس.

ولم يقتصر اهتمام الدولة عند مرحلة ما بعد التخرج، بل انصب على الاهتمام بالكادر الشبابى داخل الجامعات، من خلال الأنشطة الطلابية المختلفة التى ترتكز على تطوير المهارات والقدرات من خلال مناهج دراسية تستهدف مخرجات متميزة لسوق العمل.

وتتوّج الدولة المصرية اهتمامها، اليوم، باحتفالية كبرى بمحافظة الإسماعيلية، لتكريم أوائل الكليات بالجامعات المصرية.