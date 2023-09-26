«العليا لتراخيص المحال» تعلن تطبيق المواعيد الشتوية الخميس المقبل

قال النائب محمد عطية الفيومي، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن قانون المحال العامة، يحتوي على مادة تشير إلى أن اللجنة العليا تحدد مواعيد المحلات، والوزير المختص المتمثل في وزير التنمية المحلية يصدر القرار بشأن المواعيد الشتوية والصيفية للمحال العامة، وهو القرار الذي يطبق للعام الثاني على التوالي.

إغلاق الكافيهات والمطاعم

أضاف «الفيومي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أسامة كمال، أنه سيجري تطبيق المواعيد الشتوية للمحال العامة الجمعة المقبلة، بحيث تغادر الزبائن الساعة 10 مساء، ويطبق هذا القرار على الكافيهات والمطاعم، ويتم إضافة ساعة إضافية يومي الخميس والجمعة والأعياد والعطلات الرسمية.

آثار جانبية وفوائد

أشار إلى أن أي تنظيم في العالم، له مؤيدون ومعارضون وله آثار جانبية وله فوائد أيضا، وهذا النظام مطبق في أغلب دول العالم، ومن ثم مصر لن تكون أقل من هذه الدول.

ولفت أن هذا القرار جرى تطبيقه العام الماضي، ولم يحدث مقاومة وأصحاب المحال طبقت القرار، ولكن بعض المحال قررت إلغاء الشيفت الثالث ما يؤثر في العمال بسبب هذا القرار.