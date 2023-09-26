‎20 مسجدا تصدح بالصلاة على النبي محمد في ذكرى مولده بالدقهلية

أقامت مديرية الأوقاف بالدقهلية احتفالا بالمولد النبوي الشريف، عقب صلاة العشاء مباشرة ، حيث صدح مساجد الدقهلية التي يبلغ عددها 20 مسجدا على مستوى المحافظة بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وردد المئات من المواطنين والمصلين الصلاة على النبي.

ترديد الصلاة على النبي في مساجد الدقهلية

وألقى الدكتور صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف كلمته في مسجد النصر الكبير بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، في مولد النبي صلى الله عليه وسلم السماء تفرح والملأ الأعلى يتزين والأرض تتهيأ فرحا وأن رسولنا الكريم وضع مبادئ الوطنية، ودعا العالم إلى السلم ونشر الأمن وعلم البشرية معنى الرحمة والمغفرة عند المقدرة، ونبذ العنف وأرسى قواعد المواطنة وحفظ كرامة الإنسان والاحتفال بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام تكون بالصلاة عليه ومحبته واتباع سنته وطلب نيل شفاعته.

‎20 مسجدا تصدح بالصلاة على النبي في يوم مولده بالدقهلية

وتم ترديد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بالصيغة الإبراهيمية في المساجد التي حددتها الأوقاف في بيان لها برئاسة الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف والمساجد بالدقهلية هي «مسجد النصر الكبير، مسجد الروضة، الجوهرة، مسجد الشهداء، الصفطاوي، الحاج أحمد أبو رفاعي، مسجد أبو بكر الصديق، مسجد النصر محلة الدمنة، مسجد سعد البغدادي، المتولي، مسجد الفتح، مسجد 6 أكتوبر، مسجد آل منصورة، مسجد الخلفاء الراشدين، الشناوي، القهوجي، المدينة المنورة، الرحمة، مسجد الشهداء، مسجد السلاب».