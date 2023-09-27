الحركة القضائية لمجلس الدولة 2023.. «التفاصيل كاملة»

اعتمد المستشار عادل فهيم، رئيس مجلس الدولة، أسماء الحركة القضائية الجديدة، بناء على القرار رقم 600 لسنة 2023 الحركة القضائية للعام 2023-2024، وبعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة، وعلى ما قرره المجلس الخاص بجلسته المعقودة في 28 اغسطس 2023.

تشكيل الحركة القضائية 2023

وجاء تشكيل الحركة القضائية العامة 2023، كما يلي.

المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا للمحكمة الإدارية العليا.

المستشار أحمد عبد التواب محمد موسى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رئيسًا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

المستشار حسونة توفيق حسونة محجوب، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لشؤون المحاكم الإدارية والتأديبية.

المستشار فارس سعد فام حنضل، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لهيئة مفوضي الدولة.

المستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لمحكمة القضاء الإداري

المستشار محمد ماهر ابوالعينين حسنين حمزه، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لقسم التشريع.

وشملت الحركة العامة أيضا، اعتماد الحركة القضائية لمحكمة القضاء الاداري والمحكمة الإدارية العليا وهيئة المفوضين والمحاكم التأديبية والإدارية.

اعتماد الحركة القضائية للمحكمة الإدارية العليا 2023

واعتمدت الجمعية العمومية لقضاة المحكمة الادارية العليا، بمجلس الدولة، الاحد، الحركة القضائية لأعضاء المحكمة خلال العام القضائي 2023-2024.

اعتماد الحركة القضائية لمحكمة القضاء الإداري 2023

واعتمدت الجمعية العمومية لقضاة محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة، الحركة القضائية لأعضاء المحكمة خلال العام القضائي 2023-2024.

اعتماد الحركة القضائية للمحاكم التأديبية 2023

واعتمدت الجمعية العمومية لقضاة المحاكم التاديبية والإدارية وهيئة المفوضين للعام القضائي 2023-2024.