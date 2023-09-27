سعر كرتونة البيض للمستهلك اليوم الأربعاء.. استقرار ملحوظ

استقر سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، بعد التراجع الملحوظ الذي شهدته خلال الأيام الماضية، نتيجة استمرار الإفراجات الجمركية، وفقا لبيان البورصة العامة للدواجن.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك، والتي جاءت كما يلي:

أسعار البيض اليوم

- يتراوح سعر البيض الأبيض في المزرعة ما بين 122 و124 جينها.

- فيما يتراوح سعر البيض البلدي داخل المزرعة ما بين 133 و134 جنيها.

- أما سعر البيض الأحمر في المزرعة يتراوح ما بين 124 و127 جنيها.

سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك

- وعن سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في الأسواق المصرية تتراوح ما بين 132 و134 جنيها.

- وبالنسبة لسعر كرتونة البيض البلدي تبلغ 140 جنيها.

- أما سعر كرتونة البيض الأحمر تتراوح ما بين 134 و137 جنيها.