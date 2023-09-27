آخر موعد للتحويل بين المدارس للمرحلة الثانوية.. «الحق قبل انتهاء المدة»

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن اليوم الأربعاء آخر موعد للتحويل بين المدارس للمرحلة الثانوية الثلاث للعام الدراسي الجديد، والمقرر انطلاقه السبت المقبل 30 سبتمبر، وفقاً للخريطة الزمنية للدراسة المعتمدة من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم.

آخر موعد للتحويل بين المدارس 2023

وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة مد باب التحويل بين المدارس لـ27 سبتمبر، لما تلاحظ من كثرة طلبات التحويل وحرصا على مصلحة الطلاب، ولضمان استقرار العملية التعليمية، وتحقيقا لرغبة أولياء الأمور.

ووجه وزير التعليم بتشكيل لجنة مركزية بالإدارة العام للتعليم الثانوي العام بالوزارة، لبحث تحويلات طلاب المرحلة الثانوية العام للعام الدراسي والبت في المستندات المقدمة.

تفاصيل العام الدراسي الجديد

وحددت وزارة التربية والتعليم، مواعيد الدراسة والامتحانات في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024، كما يلي:

- موعد بدء الدراسة للعام الدراسي الجديد: 30 سبتمبر 2023 حتى الخميس 25 يناير 2024.

- امتحانات الفصل الدراسي الأول: الأحد 14 يناير 2024.

- موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالتعليم الفني: الثلاثاء 9 يناير 2024.

- بدء إجازة الفصل الدراسي الأول لمدة أسبوعين: 27 يناير 2024.

- موعد الفصل الدراسي الثاني: السبت 10 فبراير 2024 حتى الخميس 6 يونيو 2024.

- امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية: السبت 25 مايو 2024.

- امتحانات الدبلومات الفنية: السبت 1 يونيو 2024.

- امتحانات الثانوية العامة: السبت 15 يونيو 2024