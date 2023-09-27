رئيس حزب المؤتمر يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي

هنأ الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، وعضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمتين العربية والإسلامية والشعب المصري بمناسبة ذكرى المولد النبوي.

وقال رئيس حزب المؤتمر: «بهذه المناسبة العطرة نتمنى الخير والرخاء والنماء لمصرنا الغالية.. عاشت مصر وعاش شعبها العظيم عزيزا مكرما في ظل قائد عظيم استطاع أن يحافظ على تراب الوطن، ونؤكد أننا دائما داعمين لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى وقواتنا المسلحة المصرية حامية الأرض والوطن».

وأضاف: «نستلهم من هذه الذكرى العطرة روح طيبة ومعاني سامية وأخلاق حميدة نستلهم الصدق والإخلاص والأمانة، وكل ما يحمله ديننا الاسلامي الحنيف من قيم نبيلة علمت الأمم كيف تكون الإنسانية، وكيف يمكن بناء الحضارات بالسلام والأمان والحفاظ علي حقوق الأمم والشعوب للعيش في أمن وأمان، هذا الرسول الأمين الذي هدى الله به امة الاسلام الى الخير، وعلم البشرية من خلاله معاني السلام والمحبة والتكافل والتآخي وفضائل الأخلاق».