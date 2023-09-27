في اليوم العالمي للسياحة.. أبرز عروض السفر داخل وخارج مصر

تحتفل الأمم المتحدة ومنظمة السياحة العالمية منذ عام 1980، باليوم العالمي للسياحة الذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام، وبالتزامن مع هذا اليوم، توفر مصر للطيران، عروض للسفر داخل مصر وخارجها.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقراء على مدار الساعة، نستعرض في التقرير التالي، تفاصيل عروض السفر داخل وخارج مصر والمقدمة من مصر للطيران، على هذا النحو:

عروض السفر داخل مصر

- القاهرة الغردقة تبدأ من 4215 جنيها.

- القاهرة مرسى علم تبدأ من 4155 جنيها.

- القاهرة الأقصر تبدأ من 4215 جنيها.

- القاهرة أسوان تبدأ من 4215 جنيها.

- القاهرة شرم الشيخ تبدأ من 4274 جنيها.

عروض السفر خارج مصر

- القاهرة الكويت تبدأ من 8599 جنيها.

- القاهرة المدينة المنورة تبدأ من 9605 جنيهات.

- القاهرة جدة تبدأ من 8238 جنيها.

- القاهرة مومباي تبدأ من 13543 جنيها.

- القاهرة كنشاسا تبدأ من 14285 جنيهًا.

- القاهرة بيروت تبدأ من 6726 جنيها.

- القاهرة الرياض تبدأ من 8685 جنيها.

- القاهرة أبوظبي تبدأ من 8815 جنيها.

- القاهرة دوالا تبدأ من 12689 جنيها.

- القاهرة ميلان تبدأ من 11155 جنيها.

- القاهرة بودابست تبدأ من 11903 جنيهات.

- القاهرة واشنطن تبدأ من 22603 جنيهات.

- القاهرة جوهانسبرج تبدأ من 13653 جنيها.

- القاهرة مسقط تبدأ من 10163 جنيها.

- القاهرة دوسلدورف تبدأ من 13086 جنيها.

- القاهرة الدوحة تبدأ من 9751 جنيها.

- القاهرة أتينا تبدأ من 6988 جنيهاً.

القاهرة نيويورك تبدأ من 21769 جنيها.

- القاهرة برلين تبدأ من 13093 جنيها.

- القاهرة تورونتو تبدأ من 18908 جنيهات.

- القاهرة أكرا تبدأ من 13565 جنيها.

- القاهرة الشارقة تبدأ من 9037 جنيها.

- القاهرة دبي تبدأ من 10095 جنيها.

- القاهرة البحرين تبدأ من 7926 جنيها.

- القاهرة أسطنبول تبدأ من 10398 جنيها.

- القاهرة بروكسل تبدأ من 12975 جنيها.

- القاهرة باريس تبدأ من 11792 جنيها.

- القاهرة فيينا تبدأ من 11964 جنيها.

- القاهرة ميونخ تبدأ من 12200 جنيه.

- القاهرة فرانكفورت تبدأ من 13177 جنيها.

- القاهرة لندن تبدأ من 14780 جنيها.