أسعار علب حلاوة المولد 2023 «سادة ولوكس».. تبدأ من 85 جنيها

يحتفل اليوم، المسلمون في جميع أنحاء العالم، بذكرى ميلاد أشرف الخلق، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، للعام الهجري 1445، ويحرص الكثير على الاحتفال بتلك المناسبة الروحانية بطرق مختلفة، منها الإكثار من «الصلاة على النبي» أو حضور حلقات الذكر، أو الصوم، أو المشاركة في الشعائر الدينية الأخرى المرتبطة بتلك المناسبة، فضلا عغن شراء الحلوى، لذا يتساءل البعض عن أسعار علب حلاوة المولد 2023.

أسعار علب حلاوة المولد 2023

وحرصت وزارة التموين على زيادة ضخ حلوى المولد في جميع المجمعات والمنافذ التابعة لها، وتوفيرها بأسعار مخفضة تصل لـ25%، إذ تتراوح أسعار علب حلاوة المولد 2023 حسب الوزن، والنوع الذى يختاره المواطنون، كالتالي:

علب حلاوة المولد السادة

- علبة سادة وزن كيلو: 85 جنيهًا.

- علبة سادة لوكس وزن كيلو: 100 جنيه.

- علبة سادة لوكس وزن 2 كيلو: 200 جنيه.

- علبة سادة لوكس وزن 3 كيلو: 350 جنيهًا.

- علبة سادة لوكس وزن 5 كيلو: 600 جنيه.

أسعار علب حلاوة المولد بالمكسرات

- علبة فاخرة مكسرات وزن 2 كيلو: 300 جنيه.

- علبة فاخرة مكسرات وزن 3 كيلو: 450 جنيهًا.

- علبة فاخرة مكسرات وزن 5 كيلو: 750 جنيهًا.