عضو بـ«الأعلى للشؤون الإسلامية»: النبي محمد دعا إلى كل القيم الحضارية الراقية

قال عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن كل القيم الحضارية الراقية دعا إليها النبي محمد، وكل التفاصيل الحياتيه التي كان يعيشها الرسول نحن بحاجة إلى أن تكون بحياتنا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «لما نستلهم من سيدنا محمد حياته نجد أن يوم الرسول كان يبدأ قبل الفجر، وكان يصلى في كل ليلة حتى أن السيدة عائشة رضي الله عنها فيما ورد عنها أنها لما سألته صلى الله عليه وسلم، تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر»، فقال صلى الله عليه وسلم «أفلا أكون عبدًا شكورا».

وتابع: «ثم يبدأ يوم سيدنا المصطفى بصلاته للفجر، وهنا يؤكد قيمة أخذناها في تراتثنا المصري والعربي ونقول البركة فى البكور، وأن التبكير فى الحياة واليوم فيه بركة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى إلا بالريح الطيبة وبالمسلك النظيف، فعندما يخرج الإنسان إلى الشارع للناس يكون بهذه الحلة التي كان عليها الرسول».