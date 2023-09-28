برواتب تصل إلى 22 ألف جنيه.. أكثر من 70 وظيفة لذوي الهمم

طرح موقع «فرصنا» المعني بتوفير الوظائف وأحد الروابط الفاعلة لوزارة التضامن الاجتماعي، فرص عمل لذوي الهمم المختلفة من بينها الإعاقة السمعية والبصرية.

وترصد «الوطن»، في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المطلوبة، والتي تتطلب عددا من الشروط والمؤهلات والتي يمكن التقدم لها من خلال رابط «فرصنا»، أو من خلال التوجه مباشرة للشركة، ضمن سلسلة الأخبار الخدمية اليومية على مدار الساعة.

مصمم جرافيك وتسويق الكتروني

اسم الشركة: الاشراقة.

مقر العمل: التجمع الاول - القاهرة .

سنين الخبرة: 5-‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 25 - 35 سنة .

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي ( كلية الحاسبات والمعلومات / الذكاء الاصطناعي ).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الوظيفة تناسب: إعاقة حركية خفيفة.

الراتب الأساسي: 3000 - 5000 جنيه مصري.

مساعدة مدرس كيمياء

اسم الشركة: سى اس اية اكاديمى.

مقر العمل: مدينة نصر - القاهرة .

العمالة المطلوبة: 10.

مستوي الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الانجليزية: جيد جدا .

السن المطلوب: 22 - 28 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: أساسياتز

الوظيفة تناسب: إعاقة حركية خفيفة، استخدام العكاز، استخدام كرسي متحركز

تصميم وتسويق الكترونى

اسم الشركة: mohamed Ali khattab .

مقر العمل: المنصورة - الدقهلية .

العمالة المطلوبة: 4.

سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة .

على الأقل الجنس المطلوب: لا يشترط .

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 22 - 38 سنة .

الحاسب الآلي: لا يشترط .

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط .

الوظيفة تناسب إعاقة حركية خفيفة.

الراتب الأساسي: 8000 - 10000 جنيه مصري.

الحوافز الاضافية: 3000 جنيه مصري.

مدير تسويق - marketing manager

اسم الشركة: مصنع مجدى تعلب للكرتون.

مقر العمل: مدينة العبور - القليوبية.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 5-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط .

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 28 - 50 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي .

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الوظيفة تناسب: إعاقة حركية خفيفة، استخدام العكاز.

الراتب الأساسي: 8000 - 12000 جنيه مصري.

الحوافز الإضافية: 1000 - 5000 جنيه مصري.

مندوب توصيل

اسم الشركة: ميلانو شوز.

مقر العمل: 15 مايو - التبين - المعادى - المقطم - القاهرة .

العمالة المطلوبة: 5.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

رخصة دراجة نارية: نعم ولديه دراجة نارية.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 20 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات .

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات .

الوظيفة تناسب إعاقة حركية خفيفة.

الراتب الأساسي: 6000 - 10000 جنيه مصري.

فني مصنع أكسجين مسال

اسم الشركة: صح للحديد والصلب.

مقر العمل: بنغازي - ليبيا .

العمالة المطلوبة: 4.

سنين الخبرة: 3-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 22 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط) ( دبلوم صناعي ثلاث سنوات ) .

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط .

الوظيفة تناسب إعاقة حركية خفيفة.

الراتب الأساسي: 15000 - 22000 جنيه مصري.

مدير حسابات

اسم الشركة: خضار.كوم .

مقر العمل: مدينة العبور - القاهرة.

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 5 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 30 - 50 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي ( كلية التجارة ).

مايكروسوفت أوفيس: جيدز

الوظيفة تناسب استخدام العكاز، استخدام كرسي متحرك.

الراتب الأساسي: 10000 - 15000 جنيه مصري.

الحوافز الاضافية: 10000 - 15000 جنيه مصري.

مصمم جرافيك

اسم الشركة: الجوهرة للانتاج الاعلامي.

مقر العمل: الهرم - الجيزة.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 21 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: ثانوي عام / أزهري.

مايكروسوفت أوفيس: جيد .

الوظيفة تناسب: إعاقة حركية خفيفة، استخدام كرسي متحرك.

الراتب الأساسي: 2000 - 10000 جنيه مصري.

الحوافز الاضافية: 500 - 10000 جنيه مصري.

شيف أول سخن

اسم الشركة: ذا فوود لاب.

مقر العمل: التجمع الخامس - المعادى - القاهرة .

العمالة المطلوبة: 15.

سنين الخبرة: سنة-‎سنتان خبرة .

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 18 - 37 سنة .

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط .

لوظيفة تناسب: إعاقة حركية خفيفة، استخدام العكاز، إعاقة سمعية - ضعف سمع.

الراتب الأساسي: 4500 - 4500 جنيه مصري.

عامل انتاج

اسم الشركة: هارفست فودز.

مقر العمل: برج العرب - الاسكندرية .

العمالة المطلوبة: 30.

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 18 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط .

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة .

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الوظيفة تناسب: إعاقة حركية خفيفة، إعاقة سمعية - ضعف سمع، إعاقة بصرية - ضعف بصر.

الراتب الأساسي: 3000 - 4500 جنيه مصري.

محاسبة عامة

اسم الشركة: شركة العالمية للتوريدات الكهربائية.

مقر العمل: المقطم - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3.

سنين الخبرة: 3-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 24 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي ( كلية التجارة - المحاسبة والمراجعة ).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الوظيفة تناسب: إعاقة حركية خفيفة، استخدام العكاز، شلل الأطفال.