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«الداخلية» تشارك نزلاء دور الأيتام و«قادرون باختلاف» الاحتفال بالمولد النبوي

كتب:

محمد بركات
01:00 م | الأربعاء 27 سبتمبر 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

أوفدت وزارة الداخلية، مجموعة من الضباط والضابطات إلى عدد من دور رعاية الأيتام « ذوي القدرات الخاصة - المركز النموذجي للمكفوفين» ودور المسنين، بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

توزيع 400 علبة حلوى مولد نبوي

وجرى خلالها توزيع 400 علبة حلوى مولد نبوي، على المقيمين والمترددين على تلك الدور، الأمر الذي نشر البهجة في نفوسهم.

يأتي ذلك في إطار الدور الذي تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية في تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين رجال الشرطة والمواطنين.

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