كيف تطور قطاع السكك الحديدية؟.. تشغيل محطات جديدة بمترو الأنفاق خلال أيام

شهد قطاع السكة الحديد تطورًا كبيرًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولمسه الركاب بأنفسهم، حيث تم استيراد وتشغيل أكثر من 110 جرارات أمريكية من طراز «جينرال إلكتريك»، وكذلك حوالي 800 عربة قطارات روسية عادية ومكيفة إضافة إلى 6 قطارات فاخرة من «تالجو» الإسبانية، فضلاً عن إعادة تأهيل 172 جرارًا وتم الانتهاء من تأهيل 45 أخرى.

وتضم قائمة الإنجازات أيضا في قطاع النقل، مترو الأنفاق والجر الكهربي، حيث تم افتتاح وتشغيل المرحلة الرابعة من الخط الثالث بطول 11.52 كم وعدد 10 محطات، وكذلك 4 محطات بالمرحلة الثالثة، ومن المقرر تشغيل 6 محطات جديدة بنفس المرحلة خلال أيام.

تشغيل مشروع القطار الكهربائىLRT

وتم في عهد الرئيس السيسي، افتتاح وتشغيل مشروع القطار الكهربائىLRT «السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة» بطول 103 كيلومتر وعدد 19 محطة، كما تنفذ وزارة النقل مشروعي مونوريل شرق النيل بطول 56.5 كيلومتر وعدد 22 محطة ومونوريل غرب النيل بطول 42 كيلومتر وعدد 12 محطة.

ويجري حاليا تنفيذ مشروع إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق «6 أكتوبر – الهرم – الجيزة - عمرو بن العاص – القاهرة الجديدة» بطول 42 كيلومترا، ومن المقرر تشغيلهما في أوائل عام 2024، وكذلك تم تنفيذ المحطة التبادلية بمحطة عدلي منصور ليتم تبادل الخدمة للركاب بين 5 وسائل نقل مختلفة.