حزب الغد: توجيهات الرئيس بإنشاء 100 مدرسة خطوة «إيجابية» ونحتاج للمزيد

أشاد إسماعيل محمد إسماعيل، سكرتير عام حزب الغد، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال جلسة بناء الإنسان في يوم تفوق الجامعات بإنشاء 100 مدرسة جديدة خلال عام بتكلفة 15 مليار جنيه، مؤكدا أنها خطوة إيجابية ونحتاج للمزيد.

وأشار في بيان صحفي إلى أننا نحتاج إلى زيادة عدد المدارس بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، وأن يكون هناك مجهود وتطوير بشكل أكبر في المنظومة التعليمية والاهتمام بالمدارس الحكومية، خاصة وأننا نؤسس للجمهورية الجديدة والتي تتطلب أن يكون لدينا تعليم متطور، كما يجب الاهتمام أيضا بالرياضة في المدارس في المحافظات والقرى والنجوع.

إشادة باهتمام الدولة بالتعليم

وأكد سكرتير عام حزب الغد، أن أساس أي دولة يكمن في الاهتمام بالتعليم، مشيرا إلى أن البناء الحقيقي للدولة يكون من خلال إنتاج كوارد منذ مرحلة الطفولة حتى يكون لدينا قيادات في كل المناصب على مستوى الدولة جرى تأسيسهم منذ الصغر.

وأوضح أننا لدينا مشكلة كبير في المنظومة التعليمية بمصر منذ قديم الأزل، مؤكدا ثقته الكاملة في قدرة الرئيس السيسي من خلال توجيهات لوزارة التعليم بحل جميع المشكلات المتعلقة بالمنظومة التعليمية.