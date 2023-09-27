رئيس تحرير «السياسة الدولية»: الدولة أحدثت طفرة في التعليم الأساسي

قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، إن الجلستين الحواريتين في إحتفالية «حكاية وطن» وتكريم المتفوقين 2023 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهدت كلا منهما إستعراض تجربة بناء الإنسان المصري، وأوضحت مسيرة الدولة المصرية في هذا الشأن منذ عام 2014 وحتى اليوم.

«قمحة»: الدولة حققت إنجازات في عدة ملفات

أضاف رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز» أنَّ «هناك أدوات تعمل بها الدولة المصرية في عدة ملفات، ومنها ملفات التعليم والشباب والرياضة والثقافة، وهي محاور تتعلق ببناء الإنسان، وتعزيز وعيه وتنمية قدراته، وتمكّنه من بناء ذهن صافي».

«قمحة»: الدولة أحدثت طفرة في التعليم الأساسي والجامعي

تابع «قمحة»: «بالنظر إلى الطفرة التي أحدثتها الدولة المصرية في التعليم الأساسي أو التعليم الجامعي نستطيع التعرف على أبعاد ذلك التطور، وكان التركيز من الرئيس السيسي على بيان الأرقام للمواطن المصري لكى يتفهم كيف تحملت الدولة المصرية المبالغ الضرورية لسد الفجوة التعليمية، ووضع التعليم المصري والطلاب المصريين في مكانه يستحقونها».