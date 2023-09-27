«مصر للتميز الحكومي» تتابع تحكيم الجوائز الداخلية بجامعة المنصورة

عقدت جائزة مصر للتميز الحكومي، اجتماعًا برئاسة السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي مع جامعة المنصورة برئاسة دكتور شريف يوسف، رئيس الجامعة، لمتابعة عملية التحكيم النهائية للجوائز الداخلية بجامعة المنصورة عن فئة الكليات الحكومية وفرق العمل.

حضر اللقاء، سهى سعيد المدير التنفيذي لجائزة «مصر للتميز الحكومي»، دكتور محمد محمدي، مدير التقييم والجودة، دكتور محمد عبد ربه، عميد معهد الإنتاجية والجودة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

تطبيق معايير التميز

وخلال اللقاء، أشاد السفير هشام بدر بتعاون قيادات الجامعة ودورها الرائد في تطبيق معايير التميز بالجامعة ومشاركتها الفعّالة في رحلة التميز بالجائزة الوطنية خلال دوراتها السابقة، مهنئا رئيس جامعة المنصورة على حصول كلية الهندسة على المركز الأول على مستوى الجمهورية بجائزة مصر في دورتها الثالثة، إضافة إلى ما حققته الجامعة من إنجازات في مختلف المجالات العلمية والبحثية في كل المحافل المحلية والدولية، مؤكّدًا أنَّ التميز رحلة مستمرة وليس فقط لحظة الفوز.

إطلاق المرحلة الثانية من منظومة الجوائز الداخلية

وأشار إلى أنَّ إطلاق المرحلة الثانية من منظومة الجوائز الداخلية يأتي استكمالًا لمسيرة التميز الداخلي بعدد من المؤسسات الحكومية بهدف تعميق ثقافة التميز وتعزيز الروح التنافسية، للمساهمة في تنمية القدرات البشرية وإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي والعمل على تأهيل الجهات للمشاركة في الجائزة الوطنية جائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها المقبلة.

وأكّد أنَّ الجامعة تهدف في خطتها الاستراتيجية الى التميز لتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة في إطار رعاية واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بجائزة مصر للتميز الحكومي، وحرص الدولة المصرية على تحفيز رُوح المنافسة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتشجيع أفكارهم الإبداعية

أول جامعة حكومية معتمدة من الهيئة القومية

واستعرض أهم ما تتميز به جامعة المنصورة لتعد أول جامعة حكومية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وتضم 18 كلية مختلفة التخصصات يدرس بها 170 ألف طالب بمرحلة البكالوريوس، و40 ألف طالب بمرحلة الدراسات العليا وحصلت 10 كليات على الاعتماد الأكاديمي منها كلية الطب التي حصلت على تجديد الاعتماد للمرة الثالثة عام 2023 م وتم اعتماد 20 برنامج نوعى منها اعتماد أول برنامجين من نوعهما على مستوى الجامعات المصرية برنامجي الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية والفرنسية.

كما استعرض إنجازات الجامعة وحصولها علي جوائز متنوعة ومراكز متعددة في مختلف المجالات والتخصصات، فقد حصلت الجامعة على المركز الأول في التحول الرقمي، كما حصل مركز تقنية الاتصالات والمعلومات على المركز الأول لأفضل موقع إلكتروني تفاعلي، وحصلت كلية الهندسة على المركز الأول في فئة الكليات على مستوى الجامعات المصرية، وأفضل جامعة ابتكارية عل مستوى جامعات الدلتا، والمركز الأول كأفضل جامعة صديقة للبيئة.

آليات تنفيذ الجوائز الداخلية

وخلال أعمال التحكيم، تمّ استعراض الآليات التي اتخذت لتنفيذ الجوائز الداخلية، ومراحل العمل بداية من مرحلة التدريب وتقديم طلبات الترشح، وتلى ذلك مراحل التقييم مع توفير النظام الإلكتروني لإدارة عملية التقييم، ثم عرض النتائج النهائية وقام فريق التقييم و لجنة الجودة باستعراض نقاط القوة وفرص التحسين للكليات المتأهلة ووصولًا إلى عرض التوصيات الختامية.

تجدر الإشارة إلى تقدم 14 كلية بجوائز التميز المؤسسي «فئة الكليات الحكومية» لتتأهل إلى مرحلة الزيارات الميدانية 6 كليات و21 فريق عمل ليتأهل 10 فرق عمل للزيارات الميدانية تمهيدًا لتصعيد الثلاثة الأوائل للمنافسة على مستوى الجمهورية بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها القادمة 2024.