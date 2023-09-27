«التعليم» توضح عقوبة التقصير في الواجبات المدرسية.. 3 حلول لتقييم الطلاب

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، العقوبات والإجراءات العلاجية بمخالفات المستوى الأول، والتي تتضمن «تقصير الطالب في الواجبات المدرسية رغم قدرته على آدائها، وعدم أداء الواجبات المدرسية، عدم إحضار الأدوات المدرسية «الكتب المدرسية والأدوات الخاصة والأنشطة».

تحويل الطالب للأخصائي

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّ المعالجة الأولى يتم فيها توجيه وإرشاد الطالب من قبل المعلم والأخصائي الاجتماعي، وتحويل الطالب إلى الأخصائي الاجتماعي لدراسة حالته، وإجراء مقابلات بين الطالب وولي الأمر ومعلمي فصله، للوقوف علي أسباب المشكلة وطرق العلاج.

استدعاء ولي الأمر

وتابعت وزارة التعليم، أنّ المعالجة الثانية في لائحة الانضباط، تنص على التنبيه على الطالب بالالتزام، وعدم التقصير في الواجبات المدرسية، واستدعاء ولي الأمر لإخطاره بتقصير الطالب وأثر ذلك على مستواه الدراسي، وأخذ تعهد كتابي على الطالب وولي أمره بالالتزام وعدم التقصير في الواجبات المدرسية.

خصم درجات السلوك

وأوضحت وزارة التعليم، أنّ المعالجة الثالثة تتضمن عرض الطالب على لجنة الحماية المدرسية لاتخاذ قرار بتخفيض درجات السلوك، في ضوء ما تضمنه تقرير الأخصائي الاجتماعي المدعوم برأي معلمي الفصل.