خبيرة تربوية: طفرة كبيرة في قطاع التعليم.. وعودة تعيين المعلمين الأبرز

أكدت الدكتور إيلاريا عاطف الخبيرة التربوية، أن قطاع التعليم شهدت طفرة كبيرة في الفترة الماضية، ولا تزال مستمرة، أبرزها التوسع الكبير في إنشاء مدارس النيل المصرية الدولية، لتصبح 14 مدرسة على مستوى الجمهورية، تمنح الطلاب شهادة دولية من «كامبردج» تؤهل الطالب لاستكمال دراسته بالخارج، إضافة إلى الالتحاق بالجامعات الحكومية والمدارس اليابانية التي تسهم بشكل كبير في إعداد طالب يمتلك من القيم والمهارات ما يؤهله لمواجهة تحديات العصر.

عودة تعيين المعلمين.. ضخ دماء جديدة

أضافت الخبيرة التربوية لـ«الوطن»، أن المدارس الرسمية الدولية، إضافة جديدة للمدارس الحكومية بمعايير دولية ومناهج معتمدة دوليا، إضافة للمدارس الجديدة في القرى والنجوع المصرية، ضمن مشروع حياة كريمة، وعودة تعيين المعلمين يضخ دماء جديدة في المدارس ويسد العجز الصارخ في المدارس، وعلى مدار خمس أعوام قادمة سيتم تعيين 150 ألف معلم.

تطوير مناهج التعليم من رياض الأطفال إلى الصف السادس الابتدائي

وتطرقت إلى تطوير مناهج التعليم من مرحلة رياض الأطفال عام 2018، إلى الصف السادس الابتدائي، إضافة لوضع إطار عام لمناهج المرحلة الإعدادية لإعداد طالب قادر على مواجهة تحديات العصر ومواكب للتطور للسريع في المعرفة، وإعداده مهاريًا ليصبح قادرا على التعايش مع الثورة الصناعية الرابعة.

وكشفت الخبيرة التربوية، عن أن مصر حققت الكثير من الإيجابيات في مجال التعليم، لكنها بحاجة إلى استمرار تعيين معلمين جدد وصيانة المدارس الحكومية وتوفير الدعم المادي والمعنوي للمعلمين لأنهم أساس التنمية وحجر الزاوية في العملية التعليمية.