تحرير 133 محضرا تموينيا متنوعا في سوهاج

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في سوهاج، اليوم الأربعاء، حملات مكثفة على الأسواق والمحلات من مركز البلينا جنوب المحافظة إلى مركز طما شمال سوهاج، لضبط الأسواق والمخالفات، ونتج عن ذلك تحرير 133 محضرا.

حملات تموينية مكثفة لضبط الأسعار

وجاءت الحملة تحت إشراف المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في سوهاج، وتنفيذا لتوجيهات وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشن حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق والأسعار والتصدي لأي مخالفات، ورصد شكاوى المواطنين، التي أسفرت عن تحرير 133 محضرا تموينيا مختلفا.

حملات تموينية

وقال محمد إبراهيم، وكيل تموين سوهاج، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ حملات التموين جاءت على المحلات والأسواق في المدن والمراكز، بالاشتراك مع ضباط مباحث تموين سوهاج.

وتنوعت المحاضر التي جرى تحريرها اليوم الجمعة، ما بين نقص في الوزن وتجميع بنزين وسجلات، وسلع مجهولة المصدر، وعدم إعطاء بون صرف، وتصرف وإيقاف، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، ومنشأة دون ترخيص، وعدم تمكين من تفتيش، وامتناع عن البيع، وفي مجال الأسواق والبترول، وسلع غذائية منتهية الصلاحية.

جرى تحرير المحضر اللازم، وإبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق